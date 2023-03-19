Общество

Больше не «ласковый»?: инфекционист рассказала, как не пропустить убийственный гепатит С

Общество 19.03.2023 12:42
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19.03.2023 12:42


«Ласковый убийца», который долгое время может оставаться в тени, но при этом пускать меткие стрелы в организм зараженного человека и разрушать его печень. Когда-то о гепатите С говорили как о смертельном приговоре. Как изменилось отношение к коварному вирусу, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у главного внештатного инфекциониста Волгоградской области Елены Хлопотовой. 

О своем заболевании большинство пациентов узнают случайно — в их анализах находят антитела к вирусу. А вот острую форму с температурой и желтухой врачи встречают крайне редко. 

— Острый вирусный гепатит С спустя полгода переходит в хронический, — отмечает Елена Хлопотова. — И мы чаще всего встречаемся именно с хронической формой. При диспансеризации или подготовке к операции пациент сдает анализы, и в его печеночных пробах находят антитела к гепатиту С.  

По словам Елены Хлопотовой, заразиться гепатитом С может человек любого возраста и профессии. Однако при соблюдении нехитрых и уже давно известных правил риски инфицирования сокращаются в разы.

— Основной путь передачи вируса — парентеральный. То есть кровь больного человека должна попасть здоровому. Поэтому если у вас были какие-то манипуляции, обратитесь к врачу и сдайте анализ. В целом, меры профилактики довольно просты. Пользуйтесь индивидуальными зубными щетками и бритвенными станками, выбирайте проверенные маникюрные и тату-салоны, а также стоматологические кабинеты, в которых следят за стерильностью инструментов, контролируйте половые связи и используйте контрацептивы, — советует главный внештатный инфекционист облздрава. — Вакцины от гепатита С нет. Но существует вакцина от В-гепатита. Самое страшное, что порой эти заболевания могут протекать совместно — двойной гепатит быстрее вызывает цирроз печени. Чтобы предотвратить самые неприятные последствия, я призываю всех вакцинироваться от гепатита В. 


Основной мишенью коварного вируса становится печень. В запущенных формах гепатит С может спровоцировать цирроз. 

— Болезнь долгое время называли «ласковым убийцей» именно из-за того, что исход гепатита С — цирроз печени. А цирроз, как известно, приводит к смерти пациента. Однако у гепатитов В и С есть такое коварное свойство, как внепеченочное проявление. То есть вирус влияет не на печень, а на другие органы, — объясняет инфекционист. — И все же при выявлении антител к вирусу я советую людям не зарывать голову в песок. В первую  очередь следует обратиться к врачу для уточнения диагноза, фазы, количества вируса. После этого будет решаться вопрос о противовирусной терапии. Сейчас появились таблетированные препараты прямого противовирусного действия, которые назначаются на 2-3 месяца — в зависимости от степени фиброза печени. То есть за это время человек может полностью излечиться. Вирус исчезнет и больше не будет разрушать печень. Произошедшие в организме изменения могут быть обратимы. Правда, это небыстрый процесс. 

Чем раньше зараженный узнает о своем диагнозе, тем легче пройдет его лечение и восстановление. Для этого Елена Хлопотова рекомендует волгоградцам регулярно сдавать анализы. 

— По санитарным правилам мы направляем на анализы определенные категории людей — например, беременных или доноров. К сожалению, люди, которые к этим категориям не относятся, приходят на обследование крайне редко, — отмечает инфекционист. — Но я все же советую волгоградцам периодически сдавать анализы. Раза в год будет вполне достаточно.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Автор: Виктория Чумакова 

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