



Из-за жаркой погоды снижается концентрация внимания и работоспособность. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова «Газете.RU».

- Мыслительные операции работают значительно хуже. Человек допускает значительно больше ошибок, нервная система тоже дает сбой — люди становятся более раздражительными, агрессивными, невнимательными, подверженными стрессу, - утверждает специалист.

Кроме того, по мнению Наумовой, работа в жаркую погоду приводит к «тепловому стрессу». Из-за критически сильной температуры организм использует все свои ресурсы, подключая режим выживания. В связи с этим появляется сонливость и нежелание работать.

Чтобы избежать перенапряжения в такую погоду, необходимо поменять рацион на низкокалорийные продукты, заниматься активной деятельностью и проветривать помещения.

Напомним, в выходные синоптики предупредили волгоградцев о жаре до +41º.