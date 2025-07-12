В Волгограде отработали ликвидацию условной утечки хлора





Сотрудники «Концессии водоснабжения» и службы спасения провели учения по условной ликвидации хлора при утечке на водоочистных сооружениях. Тренировка прошла в Тракторозаводском районе.

Согласно легенде, из-за обрушения части конструкций в здании был поврежден контейнер с хлором. Выброс был сымитирован при помощи специального устройства, которое генерирует смесь хлора и воздуха.

После получения сигнала, оператор оповестил сотрудников и службу спасения, после чего включил режим водяной завесы, которая используется для локализации хлора. Далее весь персонал эвакуировался с места ЧП.

Фото: «Концессии водоснабжения»