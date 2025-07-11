Участнику СВО в Волгограде передали «Москвич» с ручным управлением





В Волгограде участник СВО получил в свое распоряжение новый автомобиль. По информации пресс-службы областной думы, 11 июля адаптированный «Москвич» передал получившему тяжелые ранения военнослужащему из Даниловского района Константину Марьину фонд «Защитники Отечества».

Боец отправился в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Служил на Херсонском и Донецком направлениях. 29 ноября 2023 года у него были ампутированы обе ноги. Константин Марьин награжден медалью «За отвагу».





При содействии регионального филиала фонда боец оформил полагающиеся меры соцподдержки, выплаты, а также подал заявку на изготовление спортивного протеза.

В мирной жизни мужчина продолжает активно участвовать в общественно-патриотических мероприятиях в своем родном районе.

Фото: Волгоградская областная Дума