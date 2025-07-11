Общество

Волгоградцы массово оспаривают в суде «нелегальные» штрафы за парковку

Общество 11.07.2025 19:21
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11.07.2025 19:21


В Волгограде водители массово оспаривают в Центральном районном суде штрафы за парковку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку райсуда, горожанам приходится доказывать свои права на бесплатное пользование стоянками, а также оспаривать ошибочно начисленные комиссией штрафы.  

Так, например, одному из автовладельцев, оставившему автомобиль на Привокзальной площади, пришлось предоставить в суд документы об оплате стоянки. 

– Из представленных материалов, а именно из детализации счета абонентского номера, принадлежащего С., усматривается, что в 18.29 было осуществлено списание за парковку (volgaparking.ru) в сумме 43,20. Также, операция по оплате парковки подтверждается скриншотом смс-сообщений от «Парковки Волгоград volgaparking.ru», из которого следует, что  в 18.32 была подтверждена оплата парковки в сумме 43.20 с учетом комиссии, – говорится в материалах дела, опубликованных в открытом доступе. – При таких обстоятельствах постановление территориальной административной комиссии Центрального района городского округа – города героя Волгограда по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.8.18 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, в отношении С. подлежит отмене.

Еще одному жителю Волгограда, которому комиссия также выписала штраф в размере 2500 рублей за стоянку, пришлось доказывать, что он многодетный отец. Мужчина предоставил суду справку о том, что с 2023 года носит это гордое звание. 

– Из представленных материалов следует, что У. является родителем многодетной семьи с 2023 года. Указанное обстоятельство подтверждается удостоверением многодетной семьи. Следовательно, на дату фиксации административного правонарушения У. обладал правом бесплатного пользования парковочным местом, – пришел к выводу суд.

Также районный суд встал на сторону инвалида, которому выписали штраф чиновники Центрального района. 

Отметим, что все три постановления административной комиссии Центрального района были отменены в один день – 3 июля. Всего за этот день суд встал на сторону девяти автовладельцев и подтвердил правоту комиссии лишь в одном случае. 

Ранее, напомним, пример волгоградским водителям показал депутат городской думы Сергей Сидельников. В мае народный избранник также обжаловал решение комиссии, назначившей ему штраф за парковку, в Центральном районном суде. 

Напомним, платные парковки были одобрены Волгоградской городской думой в июне 2023 года. Новый порядок начал действовать в мае 2024 года с привокзальной площади, затем он был введён на улично-дорожной сети, примыкающей к Центральной набережной. С 19 мая 2025 года платный режим установили еще на 14 улицах. 

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