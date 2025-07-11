Путин: россияне за три года собрали 54 млрд рублей на поддержку СВО





Россиянам за три года удалось собрать собственными силами порядка 54,5 миллиарда рублей на поддержку спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин на форуме «Все для победы», передает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

- В общей сложности было собрано, как сейчас вот рассказали, 54,5 млрд рублей народных средств - именно народных - на поддержку специальной военной операции, в том числе - свыше 45 млрд по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений, - поделился на форме глава государства.

Владимир Путин поблагодарил всех россиян, принявших участие в акции «Все для победы», организованной Народным фронтом. По его словам, откликнулись на помощь не только миллион рядовых россиян, но также ведущие корпорации и небольшие компании, индивидуальные предприниматели и множество трудовых коллективов.