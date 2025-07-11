Волгоградские дачники могут снизить расходы на воду в сезон полива





С наступлением в Волгограде жаркой погоды владельцы частных домов активно поливают огороды и приусадебные участки, расходуя большое количество воды. Но есть и те, кто ничего не выращивает, а за полив все равно платит. Так происходит, если не установлен прибор учёта расхода холодной воды, и владелец частного дома должен оплачивать ресурс по нормативу.

Расчет воды производится по формуле P= S*N*T, где S – площадь земельного участка (м2), N – норматив потребления 0,46 (м3/м2), T – утвержденный тариф на холодную питьевую воду (руб./м3).

– На своих 5 сотках мы ничего не выращиваем – на участке пока только идет строительство. При этом ежемесячно оплачиваем, в том числе, и сумму за полив, – рассказывает владелец участка в Ворошиловском районе Кирилл Павленко. – Выходит дороговато, не хочу переплачивать. Для экономии решили установить счетчик. Теперь что потратим, за то и будем платить.

По заявке волгоградца бригада специалистов отдела контроля отпуска водных ресурсов «Концессий водоснабжения» проверила установленный счетчик, опломбировала его. Теперь прибор учета введен в эксплуатацию, и уже в августе семья Павленко увидит в платежке за коммуналку меньшую сумму.

Снизить расходы на воду в сезон полива волгоградцы могут за счет установки прибора учета. Для этого нужно предоставить проект на водоснабжение с указанием места установки счетчика, купить и установить в соответствии с проектом прибор учета с пропускным отверстием не более 20 мм и ввести его в эксплуатацию, обратившись с заявлением в ИВЦ ЖКХ и ТЭК или в канцелярию «Концессий».