На железнодорожных переездах в Волгоградской области снизилось количество ДТП

Общество 12.07.2025 09:49
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12.07.2025 09:49
За первое полугодие 2025 года произошло пять дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, что на два случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
В Волгоградской области произошло всего одно ДТП из-за водителя, нарушившего правила дорожного движения при пересечении переезда. Но чтобы не было и этих случаев, на железной дороге регулярно проводятся мониторинг состояния и капитальный ремонт переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами. Например, в этом году были капитально отремонтированы два железнодорожных переезда на перегоне Умет-Камышинский – Петров Вал. В ходе работ специалисты заменили УЗП, резинокордовый настил и асфальтовое покрытие, уложили водоотводные лотки.
Кроме того, волгоградские железнодорожники проводят профилактические беседы с работниками автотранспортных предприятий и будущими водителями, напоминая о важности соблюдения ПДД.
– При взаимодействии с сотрудниками ГИБДД организуются рейды и профилактические акции на переездах. В рамках данных мероприятий в первом полугодии было распространено более 18 тысяч памяток, более 11,4 тысячи. водителей приняли участие в профилактических беседах, – уточнили в пресс-службе ПривЖД.
Напомним, что согласно статье 12.10 КоАП РФ нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.
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