Мошенники воруют аккаунты у владельцев Telegram-каналов





Злоумышленники придумывают все больше схем для хищения данных и денежных средств при помощи мессенджера Telegram. Как рассказали в Киберполиции, злоумышленники направляют владельцам каналов (преимущественно с аудиторией до 10 тыс. подписчиков) платные предложения о публикации контента, содержащие вредоносные ссылки.

Так, администратору поступает коммерческое предложение с ссылкой на «контент для публикации», которая предлагает пройти авторизацию в мессенджере. После ввода паролей и кода из СМС аферисты получают полный контроль над аккаунтом.

Когда канал под их контролем, они требуют выкуп у их владельцев, распространяют деструктивный контент и продают нелегальную рекламу.