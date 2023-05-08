В Волгограде создали карту мероприятий и зон отдыха на 9 мая









Жители Волгограда и гости города могут выбрать патриотическое, культурное или спортивное мероприятие, которое они хотят посетить. Также можно быстро спланировать свой маршрут, чтобы охватить максимальное количество интересных событий, которые пройдут в городе-герое 9 мая.













На карте также отмечены фотозоны, точки питания и общественные туалеты.



