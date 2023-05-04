В облкомтруде заявили о росте средней зарплаты в Волгоградской области в 2023 году

Средняя зарплата в Волгоградской области в январе-феврале 2023 года составила 44,1 тыс. рублей, что на 15,7% больше по отношению к январю-февралю 2022 года, когда она равнялась 37855,7 рубля. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области. Наибольший рост средней зарплаты зафиксирован в сфере производства одежды (в 2,4 раза), а также производства бумаги и бумажных изделий (+45%), пояснили в органе исполнительной власти.

Напомним, ИА «Высота 102» 4 мая сообщало о том, что в феврале 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Волгоградской области, по данным Росстата, оказалась ниже, чем в январе этого года.

В облкомтруде пояснили, что, некоторое уменьшение среднего заработка в феврале по отношению к январю — типичная ситуация. Так, например, в январе 2022 года средняя зарплата в регионе составляла 38308,3 рубля, а в феврале — 37157,6. В числе причин — выплаты 13-й зарплаты на ряде предприятий, которые производятся в начале каждого года, то есть в январе, уточнили в ведомстве.