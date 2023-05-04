Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась за месяц на 1704 рубля

Экономика 04.05.2023 12:53
0
04.05.2023 12:53
Росстат зафиксировал снижение среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство, в феврале она составила 43234 рубля, тогда как в январе регистрировалась на уровне 44938 рублей. То есть снижение за месяц составило 1704 рубля.
Любопытно, что в декабре прошлого года средняя зарплата в регионе составила 59041 рубль, а в ноябре - 42229 рублей.
По итогам февраля самая высокая средняя заработная плата среди регионов ЮФО была в Краснодарском крае – 50678 рублей. Меньше всего получали в последнем месяце зимы в Калмыкии – 36711 рублей. В соседних с Волгоградской областью субъектах средняя зарплата оказалась выше. Так, в Ростовской области она составила 45271 рубль, а в Астраханской – 46493 рубля.
ВТЗ продемонстрировал достижения в области охраны труда и промышленной безопасности04.05.2023 16:45
Экономика 04.05.2023 16:45
В облкомтруде заявили о росте средней зарплаты в Волгоградской области в 2023 году04.05.2023 15:40
Экономика 04.05.2023 15:40
Банк Уралсиб расширил географию дистанционного обслуживания малого бизнеса04.05.2023 14:21
Экономика 04.05.2023 14:21
Стали известны победители премии «FinAuto – 2023»04.05.2023 12:14
Экономика 04.05.2023 12:14
Спрос на услуги единой сети банкоматов ВТБ, РНКБ и «Открытия» вырос на 20%03.05.2023 14:40
Экономика 03.05.2023 14:40
Сбер расширил ипотеку с господдержкой и скидками от застройщиков03.05.2023 13:16
Экономика 03.05.2023 13:16
Средства населения на депозитах показывают высокую доходность03.05.2023 12:22
Экономика 03.05.2023 12:22
На ЕвроХим-ВолгаКалии подвели итоги большой программы по охране труда03.05.2023 11:14
Экономика 03.05.2023 11:14
Аудиторы проверят фонд капремонта Волгоградской области02.05.2023 20:53
Экономика 02.05.2023 20:53
«Открытие Авто»: в марте на покупку автомобилей с пробегом россияне потратили более 480 млрд рублей02.05.2023 11:53
Экономика 02.05.2023 11:53
ВТБ фиксирует изменение структуры спроса россиян на жилье02.05.2023 10:37
Экономика 02.05.2023 10:37
При поддержке банка «Открытие» во Владикавказе открыт Дом-музей Евгения Вахтангова30.04.2023 16:37
Экономика 30.04.2023 16:37
Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами30.04.2023 14:21
Экономика 30.04.2023 14:21
Росстат: в Волгоградской области долги по зарплате выросли до 12,3 миллиона рублей30.04.2023 07:41
Экономика 30.04.2023 07:41
«Открытие Авто»: в марте на покупку новых автомобилей было потрачено 185 млрд рублей29.04.2023 09:01
Экономика 29.04.2023 09:01