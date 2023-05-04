Происшествия

«Полиция ехала на вызов»: три человека пострадали в ДТП с патрульной машиной в Михайловке

Происшествия 04.05.2023 12:13
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04.05.2023 12:13


В Михайловке накануне в ДТП с участием полицейской машиной и легковым автомобилем пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась накануне около восьми часов вечера. 

- Предварительно установлено, что автомобиль «УАЗ» под управлением полицейского-водителя патрульно-постовой службы двигался по ул. Краснознаменская с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом после получения сообщения о драке. На перекрёстке улиц Краснознаменская и Украинская произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением 31-летнего водителя, который двигался по ул. Украинская в сторону ул. Базарная, - говорится в сообщении ведомства. 

В результате ДТП в больницу были  доставлены водитель и пассажир полицейской машины, а также водитель «ВАЗа», пояснили в главке. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.

Фото группы "Взгляд" VK.com


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