В Михайловке накануне в ДТП с участием полицейской машиной и легковым автомобилем пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась накануне около восьми часов вечера.

- Предварительно установлено, что автомобиль «УАЗ» под управлением полицейского-водителя патрульно-постовой службы двигался по ул. Краснознаменская с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом после получения сообщения о драке. На перекрёстке улиц Краснознаменская и Украинская произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением 31-летнего водителя, который двигался по ул. Украинская в сторону ул. Базарная, - говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП в больницу были доставлены водитель и пассажир полицейской машины, а также водитель «ВАЗа», пояснили в главке. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.

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