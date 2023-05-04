Экономика

Стали известны победители премии «FinAuto – 2023»

Экономика 04.05.2023 12:14
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04.05.2023 12:14


В Москве прошло награждение победителей премии «FinAuto 2023». Мероприятие проходило в рамках 5-ого ежегодного одноименного форума автобизнеса. Организатором выступило аналитическое агентство «Автостат».
Победители Премии «FinAuto – 2023» были определены по итогам опроса официальных дилеров из 35 городов РФ. География участников опроса довольно обширна – от Смоленска до Кемерова и от Санкт-Петербурга до Владикавказа. При этом они представляют свыше 20 дилерских холдингов. 
Среди награжденных лучшие автокредитные банки-партнеры, страховые компании, цифровая платформа по продажам автомобилей в кредит и мультибанковская онлайн-платформа финансирования автобизнеса. 
Так, первенство в номинации «Лучший автокредитный банк-партнер» получил банк «Открытие» и его блок «Открытие Авто», получивший более 17% голосов. Награды банка удостоился из-за большого числа партнерских программ, форматов отделений и скорости работы, проведения выездных сделок и организации полноценных программы обучения сотрудников дилерских центров.
Подробная информация о победителях на сайте аналитического агентства «Автостат».  

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