В Волгоградской области каратист убил с трех ударов своего брата

В поселке Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области в одном из домов нашли труп 53-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», подозреваемым по делу проходит брат-каратист.

— Городищенский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения 53-летнему жителю рабочего поселка Новый Рогачик тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть, — рассказал информагентству руководитель Городищенского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Михаил Ганабин. — Допрошенный 59-летний подозреваемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

По версии следствия, 30 апреля 2023 года в одном из домов в Новом Рогачике найден труп местного жителя с признаками криминального характера смерти. Установлено, что вечером между двумя братьями произошла ссора. Как пояснил фигурант дела, младший брат начал его оскорблять. Мужчине это не понравилось, и он три раза ударил своего родственника кулаком в лицо.

После этого потерпевший отправился спать в свою комнату. Спустя время старший брат зашел к родственнику и обнаружил, что тот не подает признаков жизни. Он облил его водой, пытаясь привести в чувство, но это не помогло.

Виновный бросился в другую половину дома, где жили подсобные рабочие и рассказал им о случившемся. Те вызвали скорую помощь.

— В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы трупа установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы, — пояснил Ганабин.

Известно, что оба мужчины ранее судимы: младший дважды за убийство, старший — за кражу. Фигурант дела занимался карате на любительском уровне и нигде официально не работал. По словам соседей, он жил вместе с братом в одной половине дома, а в другую они пустили сезонных рабочих. Иногда старший брат подрабатывал подсобником в поселке.

Фото: Городищенский МрСО СУ СКР по Волгоградской области

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