Отца-одиночку в Волгоградской области обвиняют в корыстной опеке

Расследования 03.05.2023 16:07
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03.05.2023 16:07
В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего отца-одиночки из Еланского района, который обвиняется в присвоении денег опекаемой дочери. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, материалы направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. После этого уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.
Мужчину обвиняют по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
По данным следствия, обвиняемый с 2018 по сентябрь 2022 года похищал деньги с банковской карты дочери, куда зачислялась компенсация за потерю кормильца. Мужчина являлся единственным родителем и опекуном девочки 2007 года рождения. С июля 2017 года она перестала жить с отцом и переехала к бабушке, но банковская карта, на которую производились начисления, осталась у опекуна.
- За указанный период времени мужчина присвоил и потратил на свои личные нужды 460 тысяч рублей, - рассказала Буянова.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные прокуратурой Еланского района.
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