В Волгоградской области прекратили поиски пропавшей в декабре 2022 года 63-летней женщины. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

– Розыск без вести пропавшей жительницы села Костарево Камышинского района прекращен в связи с обнаружением ее тела, – сообщили в главке полиции информагентству 2 мая.

Татьяна Занозина пропала в Волгоградской области 19 декабря прошлого года. По информации волонтеров, объявивших розыск пропавшей в январе, в день исчезновения женщина вышла из дома и с тех пор ее никто не видел. По неподтвержденным официально данным, жительница села злоупотребляла алкогольными напитками.

Как сообщает «Высота 102», труп пропавшей был найден в камышах на берегу реки в селе Костарево. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.