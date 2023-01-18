Жительница села Костарево Камышинского района пропала еще 19 декабря прошлого года и с того времени о ее местонахождении ничего не известно. К поискам 63-летней Занозиной Татьяны Николаевны подключились волонтеры движения «Лиза Алерт».

Как рассказали ИА «Высота 102№ поисковики, женщина перед исчезновением была одета в фиолетовое пальто, черные штаны, черные валенки с галошами и белую шапку.

Ее приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Обращаться к организатору поиска Марии по телефону 89376918828.