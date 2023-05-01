Происшествия

Один не опознан: СК начал проверку после гибели двух человек в пожаре в Волгоградской области

Происшествия 01.05.2023 11:27
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01.05.2023 11:27


Следственные органы организовали доследственную проверку после гибели людей в жилом доме в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», ночной пожар унес жизни двоих человек.  

— В ходе тушения обнаружены два тела. Второй труп не опознан. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

Известно, что инцидент произошел в Котельниково на улице Липова. Одним из погибших оказался 47-летний мужчина. В областном главке МЧС сообщали, что в кирпичном доме размером 27 на 10 метров, в однокомнатной квартире занялись огнем вещи.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области  

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