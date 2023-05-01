Вспыхнули вещи. В Волгоградской области загорелся дом, есть погибшие

В Котельниковском районе Волгоградской области произошел пожар в кирпичном доме. Сообщается о погибших.

— Сообщение о пожаре поступило в 22.50. В кирпичном доме размером 27 на 10 метров, в однокомнатной квартире горели вещи, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 42-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 23.03. Причина пожара устанавливается. На место направлена испытательная пожарная лаборатория.

Источник в экстренных службах сообщил, что в результате пожара есть погибшие. Их личности выясняются. Информация о происшествии уточняется.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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