Происшествия

Вспыхнули вещи. В Волгоградской области загорелся дом, есть погибшие

Происшествия 01.05.2023 03:05
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01.05.2023 03:05


В Котельниковском районе Волгоградской области произошел пожар в кирпичном доме. Сообщается о погибших. 

— Сообщение о пожаре поступило в 22.50. В кирпичном доме размером 27 на 10 метров, в однокомнатной квартире горели вещи, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 42-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 23.03. Причина пожара устанавливается. На место направлена испытательная пожарная лаборатория. 

Источник в экстренных службах сообщил, что в результате пожара есть погибшие. Их личности выясняются. Информация о происшествии уточняется. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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