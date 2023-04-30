При поддержке банка «Открытие» во Владикавказе открыт Дом-музей Евгения Вахтангова





Дом, в котором родился и начинал свой творческий путь выдающийся театральный режиссер Евгений Вахтангов, открылся 30 апреля во Владикавказе. Здание, получившее имя «Дом Евгения Вахтангова во Владикавказе», будет работать как культурный центр. Банк «Открытие» выступил генеральным партнером реализации этого масштабного проекта.

Выдающийся театральный режиссер, актер и педагог Евгений Вахтангов (1883-1922) родился и прожил 20 лет во Владикавказе в двухэтажном доме на Армянской улице. Почти 100 лет здание использовалось как многоквартирный жилой дом и к началу второго десятилетия ХХI века находилось в удручающем состоянии. Московский «Театр Вахтангова» выступил с инициативой сохранить здание и взять его под патронаж. Банк «Открытие» стал стратегическим партнером и посодействовал реализации этого проекта.

После ремонтных работ «Дом Евгения Вахтангова во Владикавказе» стал уникальным культурным пространством, где воссозданы жилые комнаты семьи Вахтанговых, открыто новое музейное пространство, а также театральный зал на 80 мест в формате Арт-кафе, в котором будут проходить моноспектакли, творческие вечера вахтанговцев и других творческих коллективов.

На торжественное открытие «Дома Евгения Вахтангова» во Владикавказ прибыли более 450 актеров и друзей Вахтанговского театра.

– Для банка «Открытие» престижно и почетно быть частью этого проекта. Северная Осетия – очень важный регион для нашего бизнеса, здесь у нас очень преданные клиенты, с которыми установились теплые доверительные отношения. Мы знаем, насколько важно для них хранить память о своей истории и выдающихся земляках. Участие в данном проекте для нас является вкладом в сохранение культурных и исторических ценностей наших клиентов. Обновленный «Дом Вахтангова» – теперь не просто памятник, без преувеличения, мировой театральной истории, на который приятно посмотреть. Это туристическое место притяжения, где бьет ключом полноценная творческая жизнь. Со дня смерти Евгения Вахтангова уже прошло более 100 лет, а его театральные работы и творческие приемы по сей день изучают, помнят и знают. Уверен, что открытие культурного центра на его родине позволит тысячам людей узнать об этом выдающемся деятеле мирового театра, – сказал управляющий банком «Открытие» в Северной Осетии Олег Гулуев.

– Наша идея заключалась в том, чтобы соединить музейное пространство с театральной деятельностью. Евгений Багратионович говорил: «Нет праздника – нет спектакля». Мы решили пойти по этому пути. На втором этаже мы воссоздали жилые апартаменты того времени, наполнили их экспонатами и артефактами. А на первом этаже мы сделали концертный зал и назвали «Арт-кафе». Откроют эту площадку наши артисты, а в дальнейшем мы планируем, что эта площадка будет жить и являться местом для творческой самореализации местных творческих коллективов. Мы будем чаще приезжать во Владикавказ, а также планируем приглашать наших московских друзей. За два года театр вложил в реализацию проекта 250 млн рублей. Это собственные средства театра, которые мы зарабатываем от продажи билетов на спектакли на гастролях, – отметил директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

– Отреставрированный Дом Евгения Вахтангова по-настоящему украсил центральную часть столицы республики и как нельзя лучше дополнил ее узнаваемый архитектурный стиль. А новое арт-пространство, которое разместилось в здании, обогатит и разнообразит культурную жизнь нашего региона и, уверен, станет одной из любимых площадок для ценителей искусства. Конечно, такой грандиозный проект был бы невозможен без наших друзей из московского театра имени Евгения Вахтангова. Команда вахтанговцев во главе с директором театра Кириллом Игоревичем Кроком – главные «виновники» этого большого события. От души благодарю руководство одного из главных театров в России, который нам особенно близок давним сотрудничеством и трепетным отношением к нашему выдающемуся земляку Евгению Вахтангову, – отметил Глава РСО-АЛАНИЯ Сергей Меняйло.

Фото: сайт администрации Владикавказа.