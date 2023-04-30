Экономика

При поддержке банка «Открытие» во Владикавказе открыт Дом-музей Евгения Вахтангова

Экономика 30.04.2023 16:37
0
30.04.2023 16:37


Дом, в котором родился и начинал свой творческий путь выдающийся театральный режиссер Евгений Вахтангов, открылся 30 апреля во Владикавказе. Здание, получившее имя «Дом Евгения Вахтангова во Владикавказе», будет работать как культурный центр. Банк «Открытие» выступил генеральным партнером реализации этого масштабного проекта.
Выдающийся театральный режиссер, актер и педагог Евгений Вахтангов (1883-1922) родился и прожил 20 лет во Владикавказе в двухэтажном доме на Армянской улице. Почти 100 лет здание использовалось как многоквартирный жилой дом и к началу второго десятилетия ХХI века находилось в удручающем состоянии. Московский «Театр Вахтангова» выступил с инициативой сохранить здание и взять его под патронаж. Банк «Открытие» стал стратегическим партнером и посодействовал реализации этого проекта.
После ремонтных работ «Дом Евгения Вахтангова во Владикавказе» стал уникальным культурным пространством, где воссозданы жилые комнаты семьи Вахтанговых, открыто новое музейное пространство, а также театральный зал на 80 мест в формате Арт-кафе, в котором будут проходить моноспектакли, творческие вечера вахтанговцев и других творческих коллективов.
На торжественное открытие «Дома Евгения Вахтангова» во Владикавказ прибыли более 450 актеров и друзей Вахтанговского театра.
Для банка «Открытие» престижно и почетно быть частью этого проекта. Северная Осетия – очень важный регион для нашего бизнеса, здесь у нас очень преданные клиенты, с которыми установились теплые доверительные отношения. Мы знаем, насколько важно для них хранить память о своей истории и выдающихся земляках. Участие в данном проекте для нас является вкладом в сохранение культурных и исторических ценностей наших клиентов. Обновленный «Дом Вахтангова» –  теперь не просто памятник, без преувеличения, мировой театральной истории, на который приятно посмотреть. Это туристическое место притяжения, где бьет ключом полноценная творческая жизнь. Со дня смерти Евгения Вахтангова уже прошло более 100 лет, а его театральные работы и творческие приемы по сей день изучают, помнят и знают. Уверен, что открытие культурного центра на его родине позволит тысячам людей узнать об этом выдающемся деятеле мирового театра, – сказал управляющий банком «Открытие» в Северной Осетии Олег Гулуев.
Наша идея заключалась в том, чтобы соединить музейное пространство с театральной деятельностью. Евгений Багратионович говорил: «Нет праздника – нет спектакля». Мы решили пойти по этому пути. На втором этаже мы воссоздали жилые апартаменты того времени, наполнили их экспонатами и артефактами. А на первом этаже мы сделали концертный зал и назвали «Арт-кафе». Откроют эту площадку наши артисты, а в дальнейшем мы планируем, что эта площадка будет жить и являться местом для творческой самореализации местных творческих коллективов. Мы будем чаще приезжать во Владикавказ, а также планируем приглашать наших московских друзей. За два года театр вложил в реализацию проекта 250 млн рублей. Это собственные средства театра, которые мы зарабатываем от продажи билетов на спектакли на гастролях, – отметил директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
Отреставрированный Дом Евгения Вахтангова по-настоящему украсил центральную часть столицы республики и как нельзя лучше дополнил ее узнаваемый архитектурный стиль. А новое арт-пространство, которое разместилось в здании, обогатит и разнообразит культурную жизнь нашего региона и, уверен, станет одной из любимых площадок для ценителей искусства. Конечно, такой грандиозный проект был бы невозможен без наших друзей из московского театра имени Евгения Вахтангова. Команда вахтанговцев во главе с директором театра Кириллом Игоревичем Кроком – главные «виновники» этого большого события. От души благодарю руководство одного из главных театров в России, который нам особенно близок давним сотрудничеством и трепетным отношением к нашему выдающемуся земляку Евгению Вахтангову, – отметил Глава РСО-АЛАНИЯ Сергей Меняйло.
Фото: сайт администрации Владикавказа.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
30.04.2023 14:21
Экономика 30.04.2023 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.04.2023 07:41
Экономика 30.04.2023 07:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.04.2023 09:01
Экономика 29.04.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2023 14:19
Экономика 28.04.2023 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2023 12:04
Экономика 28.04.2023 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2023 12:02
Экономика 28.04.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2023 10:52
Экономика 28.04.2023 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2023 09:34
Экономика 28.04.2023 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2023 16:03
Экономика 27.04.2023 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2023 15:02
Экономика 27.04.2023 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2023 14:53
Экономика 27.04.2023 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2023 13:42
Экономика 27.04.2023 13:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2023 12:30
Экономика 27.04.2023 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2023 11:32
Экономика 27.04.2023 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2023 10:41
Экономика 27.04.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:09
Жители Волжского пожаловались главе СК РФ на открытые ливневки после трагедии в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
16:58
На фасаде музея в Волгограде покажут фото "Солдат Победы"Смотреть фотографии
16:21
«Богатыри» одолели волгоградских регбистов на стадионе «Нефтяник»Смотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области количество бедных сократилось до 235 тысяч человекСмотреть фотографии
13:38
В мэрии Волгограда напомнили об ограничениях движения в майские праздникиСмотреть фотографии
13:11
В Котово Волгоградской области высох посаженный в марте сосновый лесСмотреть фотографии
12:46
На площади Павших борцов в Волгограде начался монтаж трибуны для парадаСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом иномарка протаранила забор дома: водитель в больницеСмотреть фотографии
11:21
Свинина для шашлыков подорожала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области дозревает первая клубникаСмотреть фотографии
09:46
Грозы испортят майские праздники жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:53
«Все же не алкаши виноваты?»: главу Михайловки наказали за фиктивный ремонт спортплощадкиСмотреть фотографии
07:41
Росстат: в Волгоградской области долги по зарплате выросли до 12,3 миллиона рублейСмотреть фотографии
21:17
«Даже тяжелые смены – в удовольствие»: волгоградский врач «скорой» откровенно рассказала о работеСмотреть фотографии
19:35
Уплыла победа: волгоградский «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Форте»Смотреть фотографии
19:22
Волонтеры прекратили поиски 19-летней девушки из КамышинаСмотреть фотографии
18:38
Зоозащитники попросили губернатора построить в Волгограде муниципальный приют для бездомных животныхСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Две фуры дотла сгорели на рынке у трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:01
Медики рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:38
Высокая пожароопасность и +31 уже завтра: сюрпризы апрельской погоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде раскрыли детали показов «Света Великой Победы»Смотреть фотографии
15:18
В брошенных сетях в Волгоградской области нашли 818 кг рыбыСмотреть фотографии
14:41
ЦПКиО Волгограда завалило пенойСмотреть фотографии
13:36
Многокилометровые пробки из-за ДТП парализовали движение на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:03
«Работал экскаватор, зацепил кабель»: в Волгограде ликвидируют аварию на электросетяхСмотреть фотографии
12:49
Выскочил на встречку: пять человек пострадали в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:29
Эдуард Хиль-младший исполнит «День Победы» на ретро-матче в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:46
УФСБ: двое вымогателей осуждены за похищение волгоградских бизнесменовСмотреть фотографии
11:26
Парк у подножия Мамаева кургана в Волгограде обрел охранные границыСмотреть фотографии
11:09
В Камышине идут поиски пропавшей три дня назад 19-летней девушкиСмотреть фотографии
 