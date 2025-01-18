В Волжском перенесли открытие памятника растаявшему снежку

В Волжском так и не состоялась церемония открытия необычного памятника, запланированная на 17 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в арт-парке Ultra-100, инициаторы собирались предоставить публике «Памятник снежку» для увековечения безвременно растаявшего, а также не выпавшего снега. Сооружение будет выполнено в стиле объектов арт-парка и представляет из себя металлическую конструкцию в виде неровного шара. Именно такие лепили и дети, и взрослые в те времена, когда недостатка в снеге в регионе не было.