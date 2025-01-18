Бум на красивые свадебные даты начался в Волгоградской области





Более 2,6 тыс. жителей Волгоградской области уже выбрали даты регистрации брака в 2025 году. Как рассказали ИА «Высота 102» в областном комитете юстиции, 76% из них сделали это через портал «Госуслуги». Более 2,6 тыс. жителей Волгоградской области уже выбрали даты регистрации брака в 2025 году. Как рассказали ИА «Высота 102» в областном комитете юстиции, 76% из них сделали это через портал «Госуслуги».

При этом особой популярностью пользуются красивые даты, например, 25 мая 2025 года. Ради такого случая и большого спроса все ЗАГСы будут работать, хотя воскресенье, а именно на этот день недели выпадает эта дата, является нерабочим днем для этих учреждений. Всего в области 25 мая собираются пожениться более 60 пар.Популярностью пользуются и другие дни с цифрами 25 в январе, апреле и июле. На регистрацию брака в эти дни подано чуть более 330 заявлений.Отметим, за последние три года в Волгоградской области больше женятся, чем разводятся. Например, в 2024 году в волгоградском регионе образовались более 13 тысяч пар, а развелись — на три тысячи меньше.В прошлом году самым популярным стал ЗАГС №1 в Волжском, где поженились более 1,1 тысячи жителей региона. А самым востребованным днем для свадьбы в 2024 году стало 24 августа — тогда 287 пар скрепили свои чувства брачным союзом.