Бум на красивые свадебные даты начался в Волгоградской области

Популярностью пользуются и другие дни с цифрами 25 в январе, апреле и июле. На регистрацию брака в эти дни подано чуть более 330 заявлений.
Отметим, за последние три года в Волгоградской области больше женятся, чем разводятся. Например, в 2024 году в волгоградском регионе образовались более 13 тысяч пар, а развелись — на три тысячи меньше.
В прошлом году самым популярным стал ЗАГС №1 в Волжском, где поженились более 1,1 тысячи жителей региона. А самым востребованным днем для свадьбы в 2024 году стало 24 августа — тогда 287 пар скрепили свои чувства брачным союзом.
Фото V102.RU