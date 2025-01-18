Цены на картофель в волгоградских магазинах продолжают поражать воображение. В одной из торговых сетей он продается теперь за 119 рублей за килограмм. Правда, вид клубней за такую цену выгодно отличается от мелкого «гороха» за 60 рублей, щедро насыпанного в коробках. Однако такие ценники возмутили волгоградцев.
- Это же не импортные бананы или манго, которые везут из тропических стран. Картошка – не роскошь, а второй хлеб. Еще немного, и будем ее по праздникам только покупать,
- негодуют покупатели.
Между тем, по данным Волгоградстата, средняя стоимость картофеля в регионе в начале 2025 года составила 60 рублей. Он вырос в цене с конца декабря прошлого года всего на 0,01%, утверждают статистики.
Однако за прошлый год картофель, по официальной информации статистического ведомства, в регионе подорожал почти в 2 раза. В начале этого года также ряд продуктов питания в регионе заметно
прибавили в цене.