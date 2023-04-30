Происшествия

Под Волгоградом иномарка протаранила забор дома: водитель в больнице

Происшествия 30.04.2023 12:05
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30.04.2023 12:05


В Светлоярском районе  иномарка протаранила забор частного домовладения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в 22-10 ч.
В поселке Кирова 45-летний водитель, который находился за рулем «Киа Рио», не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги. Мужчину госпитализировали с травмами.


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