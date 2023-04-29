Выскочил на встречку: пять человек пострадали в массовом ДТП под Волгоградом

Происшествия 29.04.2023 12:49
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29.04.2023 12:49
Три автомобиля столкнулись сегодня, 29 апреля, в Городищенском районе Волгоградской области. Пострадали пять человек, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, около 09:15 на 672 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение автомашин «Рено Логан», «Лада Ларгус» и «Митсубиси Лансер».
- В результате ДТП получили травмы и доставлены в больницу 5 человек. Предварительная причина ДТП - выезд на полосу встречного движения водителем автомашины «Рено Логан», - сообщили в главке.
На месте происшествия работают экипажи областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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