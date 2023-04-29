Выскочил на встречку: пять человек пострадали в массовом ДТП под Волгоградом





Три автомобиля столкнулись сегодня, 29 апреля, в Городищенском районе Волгоградской области. Пострадали пять человек, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, около 09:15 на 672 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение автомашин «Рено Логан», «Лада Ларгус» и «Митсубиси Лансер».

- В результате ДТП получили травмы и доставлены в больницу 5 человек. Предварительная причина ДТП - выезд на полосу встречного движения водителем автомашины «Рено Логан», - сообщили в главке.

На месте происшествия работают экипажи областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



