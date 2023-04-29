Происшествия

В Камышине идут поиски пропавшей три дня назад 19-летней девушки

Происшествия 29.04.2023 11:09
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29.04.2023 11:09


В Волгоградской области разыскивают 19-летнюю девушку, которая пропала без вести три дня назад в Камышине. Как сообщили в поисковой организации «ЛизаАлерт», местонахождение Мрыхиной Любови Тимофеевны 2003 года рождения неизвестно с 26 апреля текущего года.
Приметы девушки: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.
Была одета в светло-коричневую болоневую куртку, коричневые джинсы, коричневые кожаные с белой высокой подошвой кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просьба обращаться по телефону 89608871558 (Надежда).

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