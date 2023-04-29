Четыре человека пострадали в ДТП с самокатами в Волгограде

Происшествия 29.04.2023 09:56
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29.04.2023 09:56
Прошедшие сутки в Волгограде оказались «урожайными» на ДТП с электросамокатами. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, зарегистрировано три таких ДТП, в которых пострадали четыре человека.
По данным главка, в Дзержинском районе накануне вечером напротив дома №7 по улице Хорошева 20-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил 11-летнего мальчика на электросамокате, который двигался через проезжую часть дороги в неположенном для этого месте.
Аналогичная авария произошла в Центральном районе напротив дома №8 по улице 62-ой Армии. Здесь 20-летний водитель Mitsubishi Lancer совершил наезд на электросамокат, которым управляла 19-летняя девушка. Ее госпитализировали.
Еще одно ДТП произошло напротив дома №8 по улице Краснознаменская в центре города. 17-летний студент на электросамокате, двигаясь по тротуару, врезался в 19-летнюю девушку, которая шла впереди. В результате пострадали пешеход и 17-летняя пассажирка электросамоката.
Все пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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