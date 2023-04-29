



Погибшие на пожаре в Волгоградской области двое детей, по уточненной информации, приехали в выходные к бабушке из Калача-на-Дону. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

- Семья благополучная. Внуки приехали на выходные в гости к бабушке, - сообщила Черединина. Возраст детей 12 и 14 лет.

Рано утром 29 апреля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании частного домовладения в поселке Ильевка Калачевского района Волгоградской области. В ходе осмотра на месте происшествия обнаружены тела женщины и ее внуков.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Калачевского района Волгоградской области Денис Шульга.

По предварительным данным СУ СКР по региону, возможной причиной пожара могла явиться неисправность электропроводки.

Следователи приступили к осмотру места происшествия. После осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе пожаро-техническая.

Следственным отделом по Калачевскому району организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: прокуратуры Волгоградской области