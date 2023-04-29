Расследования

Приехали в гости: стали известны подробности гибели женщины с внуками под Волгоградом

Расследования 29.04.2023 08:17
0
29.04.2023 08:17


Погибшие на пожаре в Волгоградской области двое детей, по уточненной информации, приехали в выходные к бабушке из Калача-на-Дону. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
- Семья благополучная. Внуки приехали на выходные в гости к бабушке, - сообщила Черединина. Возраст детей 12 и 14 лет.
По ее словам, внуки и их 66-летняя бабушка отравились продуктами горения во время ночного пожара. Все трое погибли.
Рано утром 29 апреля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании частного домовладения в поселке Ильевка Калачевского района Волгоградской области. В ходе осмотра на месте происшествия обнаружены тела женщины и ее внуков.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Калачевского района Волгоградской области Денис Шульга.
По предварительным данным СУ СКР по региону, возможной причиной пожара могла явиться неисправность электропроводки.
Следователи приступили к осмотру места  происшествия. После осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе пожаро-техническая. 
Следственным отделом по Калачевскому району организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. 
Фото: прокуратуры Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.04.2023 08:51
Расследования 29.04.2023 08:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2023 13:50
Расследования 28.04.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2023 12:30
Расследования 28.04.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2023 12:00
Расследования 28.04.2023 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2023 09:32
Расследования 28.04.2023 09:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2023 16:32
Расследования 27.04.2023 16:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2023 14:01
Расследования 27.04.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2023 13:04
Расследования 27.04.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2023 11:45
Расследования 27.04.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.04.2023 12:30
Расследования 26.04.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.04.2023 10:57
Расследования 26.04.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.04.2023 10:13
Расследования 26.04.2023 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 19:42
Расследования 25.04.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 17:06
Расследования 25.04.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 16:17
Расследования 25.04.2023 16:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:05
Живое творчество на сцене «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
08:51
Мобилизованному волгоградцу отсрочили приговор из-за нахождения на СВОСмотреть фотографии
08:17
Приехали в гости: стали известны подробности гибели женщины с внуками под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:36
Тела двоих детей и их бабушки обнаружены в сгоревшем доме под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:54
Волгоградский «Ротор» встретится с «Форте» в Таганроге 29 апреляСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подросткаСмотреть фотографии
20:55
В Волгоградскую область за 2 месяца переехали 107 иностранцев из дальнего зарубежьяСмотреть фотографии
20:19
«Некоторые травмы несовместимы с жизнью»: волгоградский врач рассказал, как спасти детей от падений из оконСмотреть фотографии
19:41
Росводресурсы утвердили график сбросов на Волжской ГЭС до 13 маяСмотреть фотографии
18:45
Предложили поддержать. В Волгоградской области могут нестандартно решить вопрос с бездомными животнымиСмотреть фотографии
18:27
В Камышине чиновники исправили кривой тротуар после критики жителейСмотреть фотографии
17:18
«Вы создаете историю»: Бочаров вручил жителям Волгоградской области госнаградыСмотреть фотографии
17:18
После ретро-матча болельщиков развезут на двух электричках в Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
16:52
На Волгоград Арене перед ретро-матчем «Победа» развернут две 80-метровые лентыСмотреть фотографии
16:30
Житель Волгоградской области сломал палку о голову своего собутыльникаСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области в 2023 году 12 человек заболели корьюСмотреть фотографии
14:57
«Эвакуировал раненых»: на Украине погиб мобилизованный медик из Волгоградской области Фаррух АсадовСмотреть фотографии
14:45
На трассе Волгоград-Москва сгорел грузовик с капустойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
«Он был обезвожен и ночевал под кустами»: в Волгограде пожилой мужчина два дня скитался по улицамСмотреть фотографии
13:23
Регбисты волгоградского «Ротора» проведут первый домашний матч в сезоне 30 апреляСмотреть фотографии
13:12
ВТЗ направил средства на развитие образовательной инфраструктуры ВолжскогоСмотреть фотографии
12:30
Эксперты назвали причину массовой гибели коров в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:26
«Открытие Авто»: большинство российских автомобилистов предпочтут бензин и электричество газуСмотреть фотографии
12:24
Андрей Бочаров поздравил сталинградцев с принятием нового законаСмотреть фотографии
12:00
«Постараемся к 9 мая»: в Волгограде частично восстановят рассыпающийся подарок Фонда Гейдара АлиеваСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде 1 мая введут пешеходный режим на Первой и Нулевой продольныхСмотреть фотографии
11:34
Под Волгоградом служебная собака «раскусила» 19-летнего пассажира таксиСмотреть фотографии
11:23
Как будут работать поликлиники Волгограда на майские праздники: графикСмотреть фотографии
11:10
Владимир Путин подписал закон о «Жителях осажденного Сталинграда»Смотреть фотографии
10:51
Авиамодельный клуб «Санаторный» завоевал награды на первенстве РоссииСмотреть фотографии
 