Тела двоих детей и их бабушки обнаружены в сгоревшем доме под Волгоградом





Следователи выясняют обстоятельства ночного пожара в Калачевском районе Волгоградской области, где погибли двое детей и их бабушка. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в сгоревшем частном доме обнаружены тела женщины 1959 года рождения и двоих детей 2008 и 2010 года рождения.

- Установлено, что в ночь с 28 на 29 апреля произошло возгорание дома одного из частных домовладений по улице Донская поселка Ильевка Калачевского района. В ходе тушения пожара обнаружены тела бабушки и двух ее внуков, - сообщила Буянова.

По предварительным данным, возможной причиной пожара могла явиться неисправность электропроводки.

Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина уточнила, что в ходе осмотра на месте происшествия обнаружены тела 66-летней женщины и ее внуков 12 и 14 лет. На место выезжал прокурор Калачевского района Денис Шульга.

Следователи приступили к осмотру места происшествия. После осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе пожаро-техническая.

Следственным отделом по Калачевскому району организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Прокуратура взяла на контроль ход этой проверки.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в Калачевском районе поступило в 3:40.

- В п. Ильевка горела пристройка размером 2х4 м к дому размерами 8х8 м. Пожарные расчеты 39 ПСЧ локализовали горение в 3.55. К сожалению, есть пострадавшие. Личности и причина пожара устанавливается. К месту пожара направлена испытательная пожарная лаборатория, которая установит причину пожара, - говорится в сообщении регионального МЧС.

Фото прокуратуры Волгоградской области