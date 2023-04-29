Тела двоих детей и их бабушки обнаружены в сгоревшем доме под Волгоградом

Происшествия 29.04.2023 07:36
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29.04.2023 07:36
Следователи выясняют обстоятельства ночного пожара в Калачевском районе Волгоградской области, где погибли двое детей и их бабушка. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в сгоревшем частном доме обнаружены тела женщины 1959 года рождения и двоих детей 2008 и 2010 года рождения.
- Установлено, что в ночь с 28 на 29 апреля произошло возгорание дома одного из частных домовладений по улице Донская поселка Ильевка Калачевского района. В ходе тушения пожара обнаружены тела бабушки и двух ее внуков, - сообщила Буянова.
По предварительным данным, возможной причиной пожара могла явиться неисправность электропроводки.
Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина уточнила, что в ходе осмотра на месте происшествия обнаружены тела 66-летней женщины и ее внуков 12 и 14 лет. На место выезжал прокурор Калачевского района Денис Шульга.
Следователи приступили к осмотру места происшествия. После осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе пожаро-техническая.
Следственным отделом по Калачевскому району организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Прокуратура взяла на контроль ход этой проверки.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в Калачевском районе поступило в 3:40.
- В п. Ильевка горела пристройка размером 2х4 м к дому размерами 8х8 м. Пожарные расчеты 39 ПСЧ локализовали горение в 3.55. К сожалению, есть пострадавшие. Личности и причина пожара устанавливается. К месту пожара направлена испытательная пожарная лаборатория, которая установит причину пожара, - говорится в сообщении регионального МЧС.
Фото прокуратуры Волгоградской области
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