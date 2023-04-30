Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами





Клиенты банков в январе-апреле 2023 года стали быстрее активировать кредитки на фоне отложенного спроса и улучшения условий обслуживания по таким картам.

Только за первые четыре месяца 2023 года банк «Открытие» выдал в 2,1 раза больше активных кредитных карт, чем за аналогичный период 2022-го. Общее количество кредиток, выданных с начала года, превысило 110 тысяч.

Кредитные карты все чаще используются клиентами как для повседневных платежей, так и для крупных покупок. В первом квартале 2023 года максимальная сумма одной покупки по кредитке превысила 1,19 млн рублей, средняя — порядка 1 300 рублей.

В начале 2023 года также продолжает расти популярность оформления кредиток через дистанционные каналы — в частности, количество карт, заказанных через сайт и мобильное приложение банка в первом квартале, увеличилось на 70% по сравнению с четвертым кварталом 2022-го. Год к году оформление кредитных карт через ДБО выросло вдвое.

Наибольший прирост по количеству выдач кредитных карт в 2023 году показывают Северная Осетия-Алания, Тамбовская и Костромская области.



