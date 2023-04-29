



«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам марта 2023 года. Согласно результатам исследования, в начале весны россияне потратили на покупку новых машин 184,9 млрд рублей. Это на 28,1% больше, чем в феврале (144,4 млрд рублей), но на 11,6% меньше, чем в марте 2022 года (209,1 млрд рублей). Всего за первый весенний месяц было реализовано 69,9 тыс. новых легковых автомобилей – на 24,5% больше, чем в феврале (56,1 тыс. штук), но на 11,4% меньше, чем в марте 2022-го (78,9 тыс. штук).

Шестая часть денег ушла на премиум-сегмент

На премиальные машины в марте было потрачено в пять раз меньше, чем на массовые. В первый месяц весны жители нашей страны купили 2,8 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки), потратив на это 30,5 млрд рублей (+17,6% в финансовой емкости к февралю). Таким образом, доля премиальных машин в структуре затрат за месяц снизилась с 18% до 16,5%. Иными словами, это соответствует шестой части от общих затрат. Доля автомобилей массового сегмента, напротив, выросла – с 82% до 83,5%. Объем их реализации в марте составил 67,1 тыс. единиц, а затраты на покупку – 154,4 млрд рублей (+30,4% к февралю).

«Китайцы» заняли более 45% финансовой емкости рынка

Больше всего денег по-прежнему тратится на покупку машин китайских марок. Так, в марте было продано 28,8 тыс. новых автомобилей из КНР на сумму 84,7 млрд рублей (45,8% от общих затрат). Также стоит отметить, что «китайцы» впервые стали лидерами российского рынка по объемам реализации за месяц.

Второе место занимают европейские автопроизводители с результатом 28,7 млрд рублей и долей 15,5%. Их продажи в первый весенний месяц составили 3,8 тыс. единиц. Третью позицию сохранили российские марки, на продукцию которых было потрачено 24,5 млрд рублей (доля – 13,2%). При этом в марте отечественных машин (25,8 тыс. шт.) было реализовано меньше, чем китайских. Оставшиеся затраты приходятся на корейские (21,4 млрд рублей), японские (20,2 млрд рублей) и американские (5,5 млрд рублей) бренды.

Отдельно стоит отметить, что за прошедший месяц затраты выросли по всем маркам, причем сильнее всего они увеличились именно у «китайцев» (+41,8%).

Около 80% потраченных средств пришлось на кроссоверы и внедорожники

Сегмент SUV в очередной раз подтверждает звание самого популярного в России. В начале весны было продано 45,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что вылилось в потраченные 145,5 млрд рублей. Таким образом, на долю сегмента SUV в марте пришлось 65,2% всего объема реализации и 78,7% финансовой емкости (месяцем ранее было 62% и 76,5% соответственно).

Вторыми по популярности в нашей стране остаются автомобили В-класса. По итогам марта было продано 19,4 тыс. таких машин на сумму 17,7 млрд рублей. Их доля составила 27,7% в объеме рынка и 9,6% – в структуре затрат. Таким образом, суммарно на долю этих двух сегментов (SUV и B) пришлось 92,9% реализованных машин и 88,3% потраченных денег.

Показатели всех остальных сегментов в общей сложности составили 7,1% и 11,7% соответственно. Также отметим, что несмотря на увеличение финансовой емкости в целом по рынку, ее снижение наблюдается только в сегменте LAV: затраты россиян на покупку таких машин в марте сократились на 3%. И связано это с падением их продаж (-7,5%), в то время как по другим сегментам зафиксирован рост.

– По объемам ежемесячных продаж автомобилей китайские бренды впервые опередили российские марки. Если на долю первых в марте пришлось 41%, то у вторых она составила 37%. У «китайцев» пока все идет нормально: производство работает, поставки продолжаются. А вот у АВТОВАЗа появились проблемы с комплектующими, из-за чего он уже снизил объемы сборки и объявил о переносе корпоративного отпуска (с августа на июнь). Вполне естественно, что ситуация с продажами сказывается и на структуре финансовой емкости рынка, где компании из Поднебесной продолжают упрочивать свое лидерство, – объясняют в пресс-службе агентства «АВТОСТАТ».

– Самые популярные сегодня автомобили на российском рынке – это китайские и отечественные. Помимо производимых в настоящее время машин семейства LADA Granta и внедорожников LADA Niva, в число наиболее продаваемых попадают еще и кроссоверы марок Chery, Haval, Geely, EXEED и OMODA. Как видно, это сегменты SUV и В, которым по итогам марта в общей сложности принадлежит 90% рынка как в штуках, так и в деньгах. Можно с уверенностью предположить, что аналогичный расклад сил сохранится и в будущем, – отмечают в пресс-службе «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.



