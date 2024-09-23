Происшествия 23.09.2024 15:45
0
23.09.2024 15:45
Самоотверженный поступок совершила жительница дома №5 по ул. Луговского. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, снявших происходящее на видео, еще до приезда пожарных пожилая женщина попыталась потушить горящий под ней балкон. Несмотря на черный дым, который поднимался вверх, с риском для своей жизни женщина вылила ведро воды на бушевавшее под ней пламя.
Как пояснили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, в многоэтажке сгорели два балкона. Пострадавших в результате происшествия нет.
Пьяный волгоградец угнал «семерку» цвета баклажан по пути к любимой23.09.2024 15:22
Происшествия 23.09.2024 15:22
В Волжском иномарка насмерть сбила женщину на пр. Ленина23.09.2024 13:44
Происшествия 23.09.2024 13:44
Что такое «не везет»? Комичное ДТП засняли камеры на ул. Рокоссовского в Волгограде23.09.2024 11:04
Происшествия 23.09.2024 11:04
В Волгограде на ул. Лазоревой водитель автобуса сбил пешехода23.09.2024 09:48
Происшествия 23.09.2024 09:48
В Волжском медики молниеносно прибыли на место жесткого ДТП22.09.2024 18:14
Происшествия 22.09.2024 18:14
«Мертвым в кипятке его нашел сын»: подробности гибели пенсионера в квартире на юге Волгограда22.09.2024 17:26
Происшествия 22.09.2024 17:26
На рыбалке под Волгоградом лихач на катере налетел на лодку с людьми22.09.2024 16:23
Происшествия 22.09.2024 16:23
На севере Волгограда тушат пожар на территории ВгТЗ22.09.2024 15:22
Происшествия 22.09.2024 15:22
В Волгограде умер обварившийся в своей квартире пенсионер22.09.2024 12:46
Происшествия 22.09.2024 12:46
Опубликованы эксклюзивные фото с места падения БпЛА под Волгоградом22.09.2024 11:03
Происшествия 22.09.2024 11:03
Обломки БпЛА обнаружили у подстанции в районе Волгоградской области22.09.2024 10:38
Происшествия 22.09.2024 10:38
В Волгограде под окнами жилого дома нашли труп мужчины22.09.2024 10:35
Происшествия 22.09.2024 10:35
Момент жесткого наезда на пешехода в Волгограде попал на видео22.09.2024 10:10
Происшествия 22.09.2024 10:10
Эпичное ДТП с байкером попало на камеры под Волгоградом22.09.2024 09:54
Происшествия 22.09.2024 09:54
В Волжском сняли на видео опасный трюк мужчины под крышей22.09.2024 08:32
Происшествия 22.09.2024 08:32