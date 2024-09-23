Общество

В Волгограде перенесли сроки отключения горячей воды в центре города

Общество 23.09.2024 14:58
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23.09.2024 14:58


Плановое отключение горячего водоснабжения в Центральном районе Волгограда перенесли на 1 октября. Об этом 23 сентября жителей домов из ранее опубликованного списка предупредили Концессии. 

По сообщению ресурсоснабжающей организации, горячей воды в домах волгоградцев не будет на протяжении двух дней – до 3 октября. 

В зоне планового отключения окажутся дома по адресам: 

  • пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60
  • ул. Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27
  • ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20
  • ул. Землянского, 3, 5, 9
  • ул. Бакинская, 2, 2а, 13
  • ул. Коммунальная, 18
  • ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а
  • ул. Наумова, 14
  • ул. Краснознаменская, 6, 8
  • ул. Ленина, 6, 11
  • ул. Пражская, 1
  • ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38
  • ул. Чуйкова, 37, 51а, 55
  • ул. Порт-Саида, 7а
  • ул. Комсомольская, 6, 8
  • ул. Коммунистическая, 56.

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