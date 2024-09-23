В Волгограде перенесли сроки отключения горячей воды в центре города

Плановое отключение горячего водоснабжения в Центральном районе Волгограда перенесли на 1 октября. Об этом 23 сентября жителей домов из ранее опубликованного списка предупредили Концессии.
По сообщению ресурсоснабжающей организации, горячей воды в домах волгоградцев не будет на протяжении двух дней – до 3 октября.
В зоне планового отключения окажутся дома по адресам:
- пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60
- ул. Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27
- ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20
- ул. Землянского, 3, 5, 9
- ул. Бакинская, 2, 2а, 13
- ул. Коммунальная, 18
- ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а
- ул. Наумова, 14
- ул. Краснознаменская, 6, 8
- ул. Ленина, 6, 11
- ул. Пражская, 1
- ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38
- ул. Чуйкова, 37, 51а, 55
- ул. Порт-Саида, 7а
- ул. Комсомольская, 6, 8
- ул. Коммунистическая, 56.