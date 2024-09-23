ВТЗ поддержал обучение 125 первокурсников в рамках проекта «Профессионалитет»





Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, в 2024 году поддержал обучение по направлению «Металлургия» 125 первокурсников Волжского политехнического техникума, принимающих участие в проекте «Профессионалитет». На второй и третий курсы перешли еще 245 студентов.

Образовательные программы техникума ориентированы на реальные потребности ВТЗ. Студенты обучаются по интенсивной программе востребованным специальностям: «Металлургическое производство» (объединившее такие направления как: «Металлургия черных металлов» и «Обработка металлов давлением»), «Технология машиностроения», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» и «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств».

Эффективной практической подготовке студентов способствуют организованные на предприятии стажировки педагогов ВПТ и техникумов из других регионов страны. Преподаватели изучают организацию производственных процессов, совершенствуют навыки работы на современном оборудовании, осваивают цифровые компетенции.

Студенты, поступившие в рамках проекта, со второго курса заключают целевые договоры, которые предоставляют расширенные возможности — в том числе гарантированное трудоустройство, выплату стипендий, а также освоение двух и более профессий в рамках образовательного процесса.

— Проект «Профессионалитет» — это учеба по новым стандартам с упором на практику и информационные технологии. 370 студентов, которых мы курируем, имеют возможность еще в процессе обучения глубже погружаться в производственные процессы, получать стипендию от предприятия, участвовать в корпоративных мероприятиях. Еще одно значимое преимущество этой программы — гарантированное трудоустройство успешных выпускников. В 2023-2024 учебном году целевые договоры с ВТЗ подписали 96 студентов, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Проект «Профессионалитет» реализуется в Волжском политехническом техникуме третий год подряд, участие предприятий ТМК в проекте курирует Корпоративный университет ТМК2U.

Фото: пресс-служба ВТЗ

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