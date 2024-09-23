



В Волгограде на территории сквера в центре города специалисты завершили монтаж освещения. Как сообщает ИА «Высота 102», в том числе подрядной компанией была смонтирована подсветка «Крымского моста» – нового арт-объекта.

– В благоустраиваемом сквере «Мы вместе» для освещения сквера используются 50 уличных и грунтовых светильников, 352 светодиодные лампы и ленты, а также 35 фонарей различных типов. Система освещения функционирует в автоматическом режиме управления и включается при наступлении сумерек, – пояснили в волгоградской администрации.

Напомним, что сквер на ул. 7-й Гвардейской преобразился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ. А идею наполнить пространство символами новых регионов России ранее поддержал губернатор Андрей Бочаров. Таким образом в Центральном районе города-героя появились арт-объекты, посвященные Крыму, Севастополю, Херсонской и Запорожской областям.

Фото: администрация Волгограда