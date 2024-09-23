Общество

В волгоградском приюте «Птичий остров» сняли кадры для патриотического фильма

Общество 23.09.2024 20:38
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23.09.2024 20:38


В волгоградском приюте «Птичий остров» сняли кадры для фильма «Батюшка». Об этом рассказали V102.RU создатели картины из киностудии «Белая стрела», поблагодарившие за помощь руководителя приюта Алину Ерину. Режиссеры выбрали для съемок орланов, коршунов, курганников, а также енота по кличке Капризка.
Фильм «Батюшка» будет посвящен истории шести военных священников, которые погибли на СВО:  протоиерея Михаила Васильева (Михаила Владимировича Васильева), иерея Александра Цыганова (Александра Андреевича Цыганова), иеромонаха Дамаскина (Дениса Александровича Волина), протоиерея Олега Артёмова (Олега Владиславовича Артёмова), иерея Анатолия Григорьева (Анатолия Анатольевича Григорьева), протоиерея Ефимия Козловцева (Евгения Валерьевича Козловцева).
Завершить съемки планируется к 9 мая 2025 года.
Фото «Птичий остров» VK.com

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