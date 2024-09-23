«Красный Октябрь» поддержал обучение 55 студентов в рамках проекта «Профессионалитет»

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в новом учебном году начали обучение 30 первокурсников Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина (ВКУиНТ). Еще одна группа из 25 студентов по направлению «Технология машиностроения» при поддержке металлургического завода была зачислена в 2023 году.

Обучение ведется по специальной сокращенной программе, которая адаптирована под потребности производства при содействии специалистов завода. Они принимают участие и в образовательном процессе — проводят открытые уроки, выступают в качестве мастеров производственного обучения.

В течение года для студентов организованы экскурсии в основные цеха предприятия, где происходит знакомство с этапами металлургического производства. В этом году второкурсники придут на практику, в ходе которой смогут укрепить и расширить свои знания по теоретическим дисциплинам, погрузиться в специфику профессии.

— Участие в проекте «Профессионалитет» позволяет заводу быть включенным в процесс подготовки квалифицированных кадров, мотивированных на работу именно на нашем предприятии, — рассказала директор по управлению персоналом Марина Шендрик. — Со своей стороны, мы гарантируем выпускникам дальнейшее трудоустройство, закрепляем за ними наставника на производстве, формируем отдельный соцпакет, в том числе выплачиваем премию по окончании испытательного срока, оказываем помощь в получении высшего образования.

Для обеспечения максимально эффективного обучения при поддержке завода во ВКУиНТ ведутся работы по ремонту и обустройству лекционного зала и двух лабораторий, одна из которых будет использоваться для проведения демонстрационного экзамена.

Также в рамках взаимодействия «Красного Октября» и ВКУиНТ в образовательном учреждении с сентября 2023 года начался набор на новое направление — «Металлургическое производство». Сейчас по этой специальности обучается уже 58 студентов первого и второго курсов. Отметим, что в 2024 году такое же направление открыто и в Волгоградском техническом колледже, с сентября начали обучение 25 будущих металлургов.

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