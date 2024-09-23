В Волгограде на ул. Землячки за 38 млн рублей построят парковку на 180 автомобилей





В Дзержинском районе Волгограда городские службы готовятся приступить к реконструкции участка ул. Землячки вблизи ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер». Как сообщает ИА «Высота 102», здесь к 1 июля 2025 года должна появится новая общедоступная парковка на 180 автомобилей, а также будет скорректирована схема движения автомобилей.

- Необходимость в организации новых парковочных мест в районе улиц Землячки и Космонавтов возникла в связи с началом работы нового радиологического корпуса, открытого на территории Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. Общей сложностью будет создано порядка 180 парковочных мест. В перечень работ также входит обновление дорожного и тротуарного покрытия, строительство ливневой канализации и линии освещения, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Корректировка схемы движения автотранспорта также будет связана с обустройством новых парковочных мест.

- Изменение схемы движения на данном участке улично-дорожной сети предполагает организацию удобного и безопасного выезда с территории парковки с установкой участков барьерного ограждения, установкой дорожных знаков и нанесением соответствующей дорожной разметки, - добавили в администрации.

Отметим, новая парковка обойдётся бюджету в 38 млн рублей. Отбор компании-исполнителя муниципального контракта в рамках открытого аукциона стартовал 16 сентября. Итоги конкурса должны быть подведены уже на этой неделе.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»