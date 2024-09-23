Засуху до второй декады октября прогнозируют в Волгоградской области

Общество 23.09.2024 21:51
0
23.09.2024 21:51
В Волгоградской области засушливый период продлится до конца первой декады октября, прогнозируют синоптики. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодные ресурсы, дождей не обещают не только до конца сентября, но и до начала второй декады октября. Лишь после 10 октября в регионе ожидаются осадки.Пока в ближайшие дни в регионе сохранятся температурные качели – днем будет относительно тепло, а ночами в некоторых районах Волгоградской области температура воздуха может опуститься до нуля.
Между тем, напомним, дождей в регионе нет уже почти два месяца. Как сообщало V102.RU, сухую осень предрекла народная примета на Яблочный спас. 19 августа в регионе было тепло и солнечно, что указывало и на такую же осень. К слову, по этой примете наши предки строили прогнозы и на предстоящую зиму. Судя по всему, она будет мягкой.
Фото V102.RU
В волгоградском приюте «Птичий остров» сняли кадры для патриотического фильма23.09.2024 20:38
Общество 23.09.2024 20:38
В Котово сорвалось строительство противорадиационного укрытия под библиотекой23.09.2024 19:53
Общество 23.09.2024 19:53
Специалисты установили ночную подсветку на «Крымском мосту» в Волгограде23.09.2024 18:16
Общество 23.09.2024 18:16
В Кировском районе Волгограда заменили водопровод от станции «Шаблиевская»23.09.2024 18:03
Общество 23.09.2024 18:03
Поставщику хирургической нити в кардиоцентр Волгограда дали «черную метку»23.09.2024 16:38
Общество 23.09.2024 16:38
«Красный Октябрь» поддержал обучение 55 студентов в рамках проекта «Профессионалитет»23.09.2024 15:30 Реклама
Общество 23.09.2024 15:30 Реклама
В Волгограде перенесли сроки отключения горячей воды в центре города23.09.2024 14:58
Общество 23.09.2024 14:58
Где в Новой Москве волгоградцу будет хорошо23.09.2024 14:47 Реклама
Общество 23.09.2024 14:47 Реклама
ВТЗ поддержал обучение 125 первокурсников в рамках проекта «Профессионалитет»23.09.2024 14:22 Реклама
Общество 23.09.2024 14:22 Реклама
Мемориал на острове Людникова отреставрируют за скромные 1,9 млн рублей23.09.2024 14:12
Общество 23.09.2024 14:12
В Волгограде на ул. Землячки за 38 млн рублей построят парковку на 180 автомобилей23.09.2024 14:07
Общество 23.09.2024 14:07
Самая яркая машина в мире: горную технику, разрисованную детьми, спустили в рудник Гремячинского ГОКа23.09.2024 12:37
Общество 23.09.2024 12:37
Рост надоев зафиксировал Волгоградстат в коровниках региона23.09.2024 12:04
Общество 23.09.2024 12:04
В Волжском напугавшие жителей НЛО оказались воздушными шарами23.09.2024 10:49
Общество 23.09.2024 10:49
Стадион «Зенит» в Волгограде накроют крышей за 17 млн рублей23.09.2024 09:31
Общество 23.09.2024 09:31