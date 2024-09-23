Общество

Засуху до второй декады октября прогнозируют в Волгоградской области

Общество 23.09.2024 21:51
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23.09.2024 21:51


В Волгоградской области засушливый период продлится до конца первой декады октября,  прогнозируют синоптики. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодные ресурсы, дождей не обещают не только до конца сентября, но и до начала второй декады октября. Лишь после 10 октября в регионе ожидаются осадки.
Пока в ближайшие дни в регионе сохранятся температурные качели – днем будет относительно тепло, а ночами в некоторых районах Волгоградской области температура воздуха может опуститься до нуля.
Между тем, напомним, дождей в регионе нет уже почти два месяца. Как сообщало V102.RU, сухую осень предрекла народная примета на Яблочный спас. 19 августа в регионе было тепло и солнечно, что указывало и на такую же осень. К слову, по этой примете наши предки строили прогнозы и на предстоящую зиму. Судя по всему, она будет мягкой.
Фото V102.RU


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