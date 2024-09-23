Транспорт

В Волгограде из-за ремонта трамвайных путей ограничили проезд по ул. Глубокоовражной

Транспорт 23.09.2024 17:16
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23.09.2024 17:16


В Центральном районе Волгограда реконструкция трамвайных путей добралась до ул. Глубокоовражной. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь из-за работ по обновлению переезда сужена проезжая часть.

- В рамках реконструкции трамвайного полотна по ул. Краснознаменской Центрального района подрядная организация приступила к обновлению переезда на перекрестке с улицей Глубокоовражной. В настоящее время специалисты демонтировали участок старой рельсошпальной решетки от пешеходного перехода, расположенного напротив дома №21 по ул. Краснознаменской, до самого перекрестка, затронув одну из четырех полос для движения, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

По информации властей, рабочие сейчас готовят котлован для обустройства слоёного «пирога» из песка, геотекстиля и щебня, для последующей укладки рельсошпальной решётки.

В мэрии подчёркивают, что на сегодняшний день сужено лишь направление движения в сторону вокзала.


- На подъезде к данному участку установлены все необходимые дорожные знаки, предупреждающие водителей о производимых работах. Данная схема проезда перекрестка будет действовать до тех пор, пока специалисты не перейдут на следующий участок перекрестка, частично сузив движение в сторону Ворошиловского района, - добавили в администрации Волгограда.

Отметим, водителям следует заранее продумывать свой маршрут. Объехать перекресток улиц Краснознаменской и Глубокоовражной возможно по Первой и Второй продольным магистралям.

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