В Котово сорвалось строительство противорадиационного укрытия под библиотекой





Аукцион на поиск подрядчика для строительства противорадиационного укрытия в Котово Волгоградской области признан несостоявшимся . Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на него не было подано ни одной заявки. Аукцион на поиск подрядчика для строительства противорадиационного укрытия в Котово Волгоградской области признан несостоявшимся . Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на него не было подано ни одной заявки.

Между тем, по задумке местных властей, за 6 миллионов рублей планировалось обустроить убежище в подвале дома №4 по ул. 60 лет ВЛКСМ, где располагается библиотека. Помещение площадью 381 квадратный метр должны были оборудовать всем необходимым для укрытия и нахождения в подвале людей при радиационной опасности – герметичными противопожарными дверями, отоплением, электричеством, особенной вентиляцией, приборами для контроля внутреннего и внешнего воздуха, помещением для хранения загрязненной одежды.В укрытии планировалось обустроить санузел с унитазами и умывальниками, медпункт, поставить скамейки и места для лежания. Также в убежище должны были провести телефонную связь, установить громкоговорители и радиоприемники.После неудачной попытки найти подрядчика на строительство укрытия власти могут вновь попытать счастья, объявив новый аукцион.Фото V102.RU (архив)