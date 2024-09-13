Новый раздел «Зарплатный проект» в Уралсиб Бизнес Онлайн





Банк Уралсиб запустил новый раздел «Зарплатный проект» в онлайн-банке для бизнеса – он автоматически доступен для всех бизнес-клиентов со штатом сотрудников до 50 человек, зарплата которым перечисляется на открытые в банке счета.

Основные преимущества и возможности нового раздела:

• подача заявки на заключение договора зарплатного проекта;

• управление справочником сотрудников: добавление нового сотрудника, исключение из зарплатного проекта;

• прикрепление к зарплатному проекту сотрудника, у которого уже есть действующая карта банка;

• передача в банк реестров на открытие карточных счетов и выпуск пластиковых карт;

• формирование реестра на зачисление зарплаты и других видов выплат на карточные счета.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг и удобные нефинансовые сервисы. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга банков (7 место) по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2023 году (Эксперт РА). Интернет-банк Уралсиб Бизнес Онлайн занимает 11 место в рейтингах лучших интернет-банков для бизнеса – как для компаний малого бизнеса, так и для индивидуальных предпринимателей без сотрудников (Business Internet Banking Rank – 2023).

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