Экономика

Новый раздел «Зарплатный проект» в Уралсиб Бизнес Онлайн

Экономика 13.09.2024 13:26 Реклама
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13.09.2024 13:26 Реклама


Банк Уралсиб запустил новый раздел «Зарплатный проект» в онлайн-банке для бизнеса – он автоматически доступен для всех бизнес-клиентов со штатом сотрудников до 50 человек, зарплата которым перечисляется на открытые в банке счета.
Основные преимущества и возможности нового раздела:
• подача заявки на заключение договора зарплатного проекта;
• управление справочником сотрудников: добавление нового сотрудника, исключение из зарплатного проекта;
• прикрепление к зарплатному проекту сотрудника, у которого уже есть действующая карта банка;
• передача в банк реестров на открытие карточных счетов и выпуск пластиковых карт;
• формирование реестра на зачисление зарплаты и других видов выплат на карточные счета.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг и удобные нефинансовые сервисы. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга банков (7 место) по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2023 году (Эксперт РА). Интернет-банк Уралсиб Бизнес Онлайн занимает 11 место в рейтингах лучших интернет-банков для бизнеса – как для компаний малого бизнеса, так и для индивидуальных предпринимателей без сотрудников (Business Internet Banking Rank – 2023).
Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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