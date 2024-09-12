ПСБ открыл в Волгоградской области первый офис нового формата





ПСБ открыл в Михайловке обновленный офис, который стал первым в Волгоградской области отделением банка нового формата, объединившим лучшие онлайн- и офлайн-практики взаимодействия с клиентами.

В новом офисе нет привычных стеклянных перегородок и окон операционистов. В фокусе внимания — клиент, поэтому все помещение представляет собой комфортное клиентское пространство с удобными диванными зонами и уютными переговорными. Теперь посетитель может выбрать любое место за столиком или на диване - специалист сам подойдет к нему с планшетом или ноутбуком и поможет решить финансовые вопросы.

Также здесь выделено пространство для премиальных клиентов, есть площадка онлайн-услуг и банкоматная зона, работающая по принципу «24/7». Для маленьких посетителей ПСБ организовал безопасную детскую территорию, где ребенок может заняться развивающими играми или рисованием, оставаясь в поле зрения родителей.

Важный элемент новой концепции – витражные окна, которые наполняют помещение естественным светом, делая его визуально просторнее и уютнее. Модернизация затронула не только внутреннее пространство – ПСБ отремонтировал и фасад здания, расположенного в самом центре города. Также важно, что напротив офиса есть парковка, а для людей с ограниченными возможностями здоровья создана безбарьерная среда.

В новом офисе клиентам – физическим лицам и представителям бизнеса – доступен весь спектр банковских продуктов и услуг. Большая часть операций проводится в цифровом формате с минимальным использованием бумажных документов.

«Михайловка стала первым городом в Волгоградской области, где мы воплотили инновационную концепцию обслуживания в рамках трансформации региональной сети банка. ПСБ работает в Михайловке уже более 10 лет, и сегодня каждый третий житель города пользуется нашими продуктами и услугами. Уверена, что наш обновленный современный и уютный офис станет местом притяжения как для действующих, так и для новых клиентов. Главная цель трансформации – максимальная забота о благосостоянии наших клиентов, как о финансовом, так и об эмоциональном. Дружеская атмосфера, уютная обстановка помогают чувствовать себя как дома, а команда специалистов, новейшие технологии и сервисы ПСБ позволяют решить финансовые задачи любой сложности», – отметила Роза Фискина, управляющий Южным филиалом ПСБ.

Офис ПСБ нового формата уже принимает посетителей по адресу: г. Михайловка, ул. Краснознаменская, 63.

Фото ПСБ

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