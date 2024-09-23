



В Краснооктябрьском районе Волгограда подрядная компания, ООО «Югпроектреставрация», приступила к выполнению работ по сохранению памятного знака на месте ожесточенных боев 138-й стрелковой дивизии полковника Ивана Людникова «Остров Людникова». По сообщению мэрии, специалисты к этому дню уже укрепили основание мемориала и приступили к его облицовке.

– В ближайшее время рабочие очистят бронзовую табличку с памятными надписями и выполнят мощение на прилегающей территории, – сообщили в администрации Волгограда 23 сентября.

Отметим, что комплекс работ на острове Людникова городскому бюджету обойдется в достаточно скромную для таких случаев сумму в размере 1 991 086 рублей. Впрочем, и перечень работ, которые должен провести подрядчик, тоже достаточно скромный. Так, согласно техническому заданию, все, что должны сделать рабочие, – это привести в порядок внешний вид мемориала и уложить рядом тротуарную плитку.





Мемориальный знак с памятной табличкой из бронзового литья был установлен на острове Людникова в далеком 1955 году. Мраморными плитами памятник был облицован спустя 40 лет – в 1995 году. Без малого за три десятилетия часть мраморных плит была утрачена. На место отвалившихся фрагментов наспех ставили новые, однако, как отмечают эксперты в своем заключении, многие из них совершенно не совпадают по тону с исходными.

Кроме того, вызывает опасение и 70% облицовки. Согласно выводам специалистов, она давно отошла от основания, в связи с чем последние годы была высока вероятность ее разрушения. Что же касается плитки, которая уложена по периметру памятника, то она, заявили эксперты, давно поросла травой и местами просела.

Состояние фундамента стелы и обелиска в экспертном заключении характеризуется не иначе как "ограниченно-работоспособное".