Рост надоев зафиксировал Волгоградстат в коровниках региона





В Волгоградской области дойные коровы стали приносить больше молока, чем годом ранее. Об этом сегодня, 23 сентября, со ссылкой на Волгоградстат сообщили в региональной думе. Сообщается, что за январь-август текущего года в Волгоградской области надоили 421,3 тыс. тонн молока, что на 5,4 тыс. тонн больше, чем в первом полугодии прошлого года.

По данным статистиков, больше молока – +8% – стали приносить коровы, которые содержатся в сельскохозяйственных организациях. Прирост на личных подворьях отмечается на уровне 0,6%, в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей рост надоев составляет + 0,1%.

– Увеличение объемов производства молока обусловлено как ростом поголовья коров, так и повышением продуктивности молочного скотоводства, – сообщают волгоградские статистики. – В с/х организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец августа 2024 года насчитывалось 8,7 тыс. коров, или 110,2% к августу 2023 года.

Надой молока на одну корову за январь-август 2024 года составил 6134 кг.