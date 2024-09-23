В Волжском иномарка насмерть сбила женщину на пр. Ленина





23 сентября в Волжском иномарка сбила женщину на пешеходном переходе. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла утром на перекрёстке пр. Ленина и ул. Волгодонской.







- В 09:48 водитель, управляя автомашиной Opel Vectra, напротив дома № 26 по пр. Ленина совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранительных органов, женщина от полученных травм скончалась на месте. В настоящее время Госавтоинспекция вместе со следователями выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области