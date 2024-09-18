Экономика

Минэкономразвития: рост цен на яйца и курятину ускорился в России

Экономика 18.09.2024 20:40
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18.09.2024 20:40


Годовая инфляция в России замедлилась до 8,74%, согласно данным, опубликованным 18 сентября Министерством экономического развития РФ. При этом недельная инфляция с 10 по 16 сентября ускорилась до 0,1%.

Изменение потребительских цен на прошедшей неделе составило 0,10%. На полках продовольственных товаров цены изменились на 0,06%. В частности, по данным Минэкономики, продолжается снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,50%) – по-прежнему дешевеют яблоки, ускорилось снижение цен на овощи «борщевого набора» и картофель. Рост цен на прочие продукты замедлился до 0,18%.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,11%: замедлился рост цен на электро- и бытовые приборы, медикаменты и бензин, – говорится в очередном отчете министерства. – В секторе услуг цены изменились на 0,14% на фоне динамики цен на авиабилеты на внутренние рейсы (2,16%), при этом снизились цены на услуги санаториев (-0,38%) и гостиниц (-0,36%).

А вот на мясо кур, яйца и сахар цены продолжают расти в ускоренном темпе. Ценники на макаронные изделия и крупы сохранились с предыдущей недели.

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