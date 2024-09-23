Санкционные ограничения не стали уважительной причиной для срыва контракта по поставке хирургической нити в Волгоградский кардиоцентр. Как сообщили V102.RU в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, апелляционная инстанция подтвердила решение о включении компании ООО «ЛВД» в реестр недобросовестных поставщиков.

Согласно материалам дела, ООО «ЛВД» в срок до 7 ноября 2023 года было обязано осуществить поставку медицинского шовного материала в полном объеме на сумму 1 427 478,39 рублей. Заказчиком выступало ГБУЗ «ВОККД». Однако товар по заявке поставлен не был.

В адрес поставщика была направлена претензия. Впоследствии организация исполнила свои обязательства на сумму 876 915,75 рублей, но нить хирургическую из полипропилена и полиэтилена, и нить хирургическую полипропиленовую поставлены не были. Так как контракт в полном объеме поставщик не исполнил, то заказчик принял решение отказаться от него в одностороннем порядке. УФАС по Волгоградской области 5 февраля 2024 года на основании обращения ГБУЗ «ВОККД» включило сведения об ООО «ЛВД» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Компания в арбитражном суде Волгоградской области пыталась оспорить это решение, однако признать недействительным решения УФАС не удалось. Тогда была подана апелляционная жалоба.

- В обосновании жалобы общество указало, что не поставка товара произошла по вине третьих лиц - производителей медицинских изделий и поставщиков. Один из производителей проинформировал ООО «ЛВД» о задержке товара в связи с возникшей конфликтной ситуацией в регионе и реакцией на неё зарубежных партнеров. Суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для отмены решения Арбитражного суда Волгоградской области, - сообщили в арбитраже.

Учитывая специфику закупки и ее социальную значимость для общества, суд охарактеризовал поведение поставщика как недобросовестное.

- Подписывая контракт, исполнитель знал о складывающейся экономической ситуации и введенных в отношении Республики Беларусь санкциях (на что ссылается заявитель жалобы), а также о специфике рынка, профессиональным участником которого он является, таким образом, осознанно возложил на себя риски, связанные с исполнением контракта, - поясняет суд.

Решение вступило в законную силу.