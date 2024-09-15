Экономика

Долги 556 клиентов кооператива-банкрота выставили на торги в Волгограде

Экономика 15.09.2024 16:56
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15.09.2024 16:56


Дебиторская задолженность признанного банкротом потребительского кооператива «Кредитный союз «ВКБ-Кредит» выставлена на торги. Как сообщает V102.RU со ссылкой на аукционную документацию, право требования к 556 клиентам кооператива выставлено на продажу по начальной цене 102,4 миллиона рублей, но эта сумма будет снижаться. 

Цена отсечения (минимальная цена продажи), как указано в документах, составляет 10% от первоначального публичного предложения.

Как ранее сообщало информагентство, этот потребительский кооператив был признан несостоятельным (банкротом) в июле 2022 года. Тогда сообщалось, что общая сумма кредиторской задолженности составляет 106 396 134,12 руб., из которых требования кредиторов первой очереди – 56 863 456,68 руб., второй очереди  13 128,03 руб., третьей очереди по основному долгу, не обеспеченному залогом,  49 209 437,78 руб., третьей очереди по санкциям 310 111,63 руб.

- Дебиторская задолженность взыскивалась на протяжении двух лет дела о банкротстве через службу судебных приставов, однако поступившие средства незначительны, а учитывая многочисленность дебиторов, взыскание может растянуться на несколько месяцев или лет, что делает процесс самостоятельного взыскания задолженности должником нерациональным и не эффективным, - поясняется в материалах арбитража по делу о банкротстве кооператива.

У должника также есть и пять объектов недвижимого имущества, которые также выставлены на продажу отдельными лотами.

Заявки от  участников торгов принимаются до 6 ноября.

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